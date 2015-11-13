الجزائر تبدأ إجراءات مكثفة لتجفيف منابع أموال «الإخوان»

فتحت السلطات الجزائرية، تحقيقات حول تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية ذات الخلفيات الإسلامية خاصة، في ظل شكوك حول تمويلها وارتباطها بجهات خارجية.

وبحسب الصحيفة “العرب اللندنية”، أن وزارة الداخلية الجزائرية، تركز في التحقيقات التي فتحتها حول ملف تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات، على الأحزاب ذات التوجهات الإخوانية وارتباطها بتنظيمات ودوائر إقليمية ودولية، في ظل معطيات توفرت لديها حول روابط مالية سرية لهذه الأحزاب.

وأضافت المصادر، أن الوزارة تهدف من وراء التحقيقات المفتوحة إلى التحكم في ما بات يعرف بـ”المال السياسي”، الذي أصبح يتحكم في الطبقة السياسية، لافتة إلى أنه وإن كانت الوزارة قد استشعرت خطر تغلغل لوبيات الفساد وتبييض الأموال داخل المؤسسات السياسية والمدنية، فإن التركيز جار بدقة على الأحزاب والجمعيات ذات الارتباطات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الإخوان والسلفيون والمنتمون إلى التيار الشيعي.