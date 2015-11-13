بالفيديو - تصفيات المونديال.. جنوب أفريقيا تحبط تقدم أنجولا وتفوز بثلاثية

(إفي): عاد منتخب جنوب أفريقيا بفوز كبير من عقر دار مضيفه الأنجولي بنتيجة (1-3) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة في ذهاب الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وعلى الرغم من تقدم أصحاب الأرض في النتيجة مبكرا عبر المهاجم جيلسون من ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين من بداية اللقاء.

إلا أن "البافانا بافانا" انتفضوا وردوا بثلاثة أهداف عبر كل من توكيلو رانتي وثامسانكا جابوزا وأنديل جالي، من ركلة جزاء، في الدقائق 13 و20 و80 على الترتيب.

وشهدت المباراة طرد جالي، صاحب الهدف الثالث، بعدما أشهر له الحكم البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز الكبير، تقترب جنوب أفريقيا من اقتناص بطاقة العبور إلى الدور الثالث (دور المجموعات) لاسيما وأن مباراة العودة ستقام على ملعبها "موزيس مابيدا" يوم 17 من الشهر الجاري.

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