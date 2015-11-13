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بالفيديو - بـ14 هدفا.. التاريخ يرسم لمصر فوزا وفيرا على تشاد

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بالفيديو - بـ14 هدفا.. التاريخ يرسم لمصر فوزا وفيرا على تشاد بالفيديو - بـ14 هدفا.. التاريخ يرسم لمصر فوزا وفيرا على تشاد

يستعد المصري لخوض مواجهة هامة ضد تشاد في افتتاح تصفيات مونديال 2018 بذهاب الجولة الأولى المؤهلة للمجموعات.. والتاريخ يقف في صف الفراعنة.

مصر واجهت تشاد أربع مباريات من قبل شهدت تسجيل 14 هدفا للفراعنة مقابل هدفين فقط لتشاد.

ولعبت مصر ضد تشاد لأول مرة في سبتمبر 1990 انتهت المباراة بالتعادل السلبي في تصفيات كأس إفريقيا.

لكن في المباريات الثلاثة التالية سحق الفراعنة منتخب تشاد.. ففازت مصر 5-1 بواقع هدفين لحسام حسن وهدف لإبراهيم حسن ثم أحمد رمزي وهاني رمزي.

وفي المواجهة التالية كانت ودية في السودان بتاريخ 31 مارس 2012 وفازت مصر 4-0 بأهداف محمد صلاح وأحمد خيري وأحمد حسن مكي وهدف بالخطأ في مرمى تشاد عن طريق المدافع حسن حسين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015 في سبتمبر الماضي ولعبت المباراة في تشاد وفازت مصر 5-1.

سجل للفراعنة باسم مرسي "هاتريك" ومحمد صلاح ومحمود كهربا.

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فيديو اليوم السابع

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