انطلاق مؤتمر "النور" بالمنوفية.. ومخيون: الحزب يتعرض لحملة تشويه

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الجماهيرى الأول لقائمة حزب النور فى شبين الكوم بالمنوفية، بحضور يونس مخيون رئيس الحزب والقيادى ياسر برهامى وعدد من مرشحى قائمة الحزب على مستوى المحافظة، والمهندس أسامة عبد المنصف أمين عام حزب النور بالمحافظة ومرشح الحزب فى دائرة مركز شبين الكوم والمهندس صلاح عبد المعبود مرشح الحزب فردى على دائرة بندرشبين الكوم.

قال يونس مخيون فى كلمته إن الحزب يتعرض لحملة شرسة وشائعات الغرض منها إسقاط قائمته فى المرحلة الثانية، مضيفا: سوف نعمل على حصد الأصوات من الناخبين عن طريق مرشحى القائمة الأقوياء، الذين يحظون بشعبية جارفة على مستوى محافظات المرحلة الثانية إضافة إلى مرشحى الحزب على مستوى الفردى.

وأضاف رئيس "النور" أن قائمة الحزب حصدت فى الجولة الأولى "قطاع غرب الدلتا" 572 ألف صوت من جملة مليون و900 ألف، وتبوأت المرتبة الثانية بعد قائمة "فى حب مصر"، والتى تضم عشرة أحزاب، والمرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التى شاركت فى القوائم وتجاوزت السبعين، ولكن الأصوات التى حصلنا عليها ذهبت هدرًا بسبب نظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو نظام غير العادل ويهدر أصوات الناخبين، ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصد النور ما يقرب من ثلث مقاعد القائمة.

وطالب مخيون أهالى محافظات المرحلة الثانية بالخروج والمشاركة فى الانتخابات يومى 22 و23 من الشهر الحالى والإدلاء بأصواتهم لمن يستحق.