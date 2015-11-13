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أسامة هيكل: الشعب لن يقبل أن يمثله خائن لبلده فى البرلمان

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أسامة هيكل: الشعب لن يقبل أن يمثله خائن لبلده فى البرلمان أسامة هيكل: الشعب لن يقبل أن يمثله خائن لبلده فى البرلمان
قال أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ومرشح قائمة فى حب ، إن تشكيل القائمة بدأ منذ وقع الرئيس السابق عدلى منصور على قانون الانتخابات، وعملنا فى صمت لاختيار أثقل العناصر والخبرات وشكلنا القائمة من نخبة محترمة من الشخصيات.

وأضاف أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق فى كلمته بالمؤتمر الانتخابى الحاشد لقائمة فى حب مصر بمدينة طنطا بحضور جميع مرشحى القائمة وعلى رأسهم اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام للقائمة، أن البرلمان له سلطات غير مسبوقة منصوص عليها فى الدستور الحالى، فإن لم نحسن اختيار النواب ستتعرض مصر لمشاكل ومؤمرات خارجية وداخلية.

وتابع هيكل علينا أن نتحد رئيس وحكومة وشعب وبرلمان لمواجهة المشاكل، ولا يمكن أن نقبل الشائعات التى تحاك ضد قائمة فى حب مصر، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل أن يمثله خائن لبلده فى البرلمان، مشيرا إلى أن قائمة فى حب مصر تخدم مصر ولا ينتظر أعضاؤها مقابلا ماديا أو شهرة.

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مصر 365

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