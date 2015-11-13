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نشرة ONA للفضائيات | «ام بي سي مصر» تنفي التفاوض مع ريهام سعيد..وخالد الغندور يعود إلى دريم الليلة

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إعداد | إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

نفي مسئول بقناة «إم بي سي » في تصريح خاص لوكالة «ONA»، ماتردد بالمواقع حول وجود مفاوضات بين القناة والإعلامية ريهام سعيد قائلًا: غير صحيح بالمرة.. للمزيد

ريهام-سعيد

يبدأ الإعلامي الرياضي خالد الغندور، تقديم أولى حلقات برنامجه الجديد بعد عودته لقناة “دريم”، الليلة في تمام الساعة الـ 7 مساءً، والتي تبث لمدة 3 ساعات، حيث يقدم البرنامج الأسبوعي ” الكورة مع دريم “ .. للمزيد

خالد الغندور 9-6

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الملحن الشهير حلمي بكر، في أقوى حواراته التليفزيونية، حيث يدلي بأقوى التصريحات التليفزيونية عن الوسط الفني والموسيقى المصرية، والتي علمت شعوب العالم الرقي والزوق والإحساس، فضلًا عن تناول ما ألت إليه الأغنية المصري، كما سيتحدث عن أشهر الأصوات الغنائية في مصر على مر العصور، والفرق بين ابداع عمالقة الغناء والتلحين في الماضي والحاضر.. للمزيد

عمرو-الليثي

 

طرح الراديو 9090، برومو كليب ” أنا الصاحب “، وهي الأغنية الدويتو التي تجمع نجوم ” ستار أكاديمي “، ” مينا عطا – ومحمد شاهين “، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي.. للمزيد

الراديو 9090

 

يسري عبد الرازق محامي عمرو الليثي يؤكد في بيان صحفي أن المتهمة بالتشهير بموكله رهن الحبس لعدم تسديدها الكفالة.. للمزيد

عمرو الليثي

عمرو الليثي

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حفل البرايم الخامس، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، الليلة ، في تمام التاسعة مساءا.. المزيد

نوال الزغبي

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أونا

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