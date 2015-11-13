ضبط عاطل سرق مواطنا بالإكراه فى مصر القديمة

ضبط رجال مباحث مصر القديمة عاطلا بحوزته فرد خرطوش ومتعلقات مواطن سرقه منه بالإكره.. البداية كانت أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة مصر القديمة، حيث استغاث بها المواطن "عاصم ربيع إسماعيل" 16 سنة، عامل، ومقيم بدار السلام، واتهم شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" بتهديده بسلاح نارى واستولى على هاتفه المحمول كرها عنه.

وتمكنت القوة من ضبط اللص وتبين أنه "بلال. ح. ك" 20 سنة، عاطل، وبحوزته "فرد خرطوش وهاتف المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه فتحرر عله المحضر اللازم وتولت معه النيابة العامة التحقيق.