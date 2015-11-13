أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عريس وشقيقة عروسه وسائق فى حادث تصادم بالبحيرة

Google+ Print
مصرع عريس وشقيقة عروسه وسائق فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع عريس وشقيقة عروسه وسائق فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، عريس وشقيقة عروسه وسائق سيارتهما، كما أصيب عروسان آخران فى حادث تصادم مروع بين موكب العرائس وسيارة نقل تريلا بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية أمام قرية أنور المفتى التابعة لمركز أبو حمص.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن بالحادث، وتبين من الفحص المبدأى مصرع عريس يدعى شعبان صلاح عطا الله 25 سنة وإصابة عروسه وتدعى نورا محمد عبد العزيز 18 عاما وتسكن فى مركز حوش عيسى، بجروح خطيرة ومصرع شقيقتها إسراء محمد عبد العزيز 17 عاما طالبة، ومصرع سائق الموكب يدعى ماهر رجب، وإصابة عروسين آخرين كان معهما بذات الموكب وتم نقلهما لمستشفى أبو حمص العام، بينما تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين أيضا لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365