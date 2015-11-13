غزال لـ في الجول: أعيش فترة رائعة مع ماديرا.. ولدي عروض كثيرة

يقدم الدولي المصري علي غزال والمحترف في صفوف فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي عروضًا جيدًا للغاية في الآونة الأخيرة.

واختير غزال رجلًا للمباراة الأخيرة أمام فريق فيتوريا جيماريش والتي انتهت بفوز أبناء جزيرة ماديرا بهدف مقابل لا شيء.

وانهالت كلمات المديح على متوسط الميدان المصري في الصحف البرتغالية ووضعته في التشيكلة المثالية للأسبوع الماضي من الدوري البرتغالي.

ولهذا يحاور FilGoal.com اللاعب المتألق في البرتغال.. وما يلي على لسانه:

"أعيش فترة جيدة جدًا مع فريق ناسيونال ماديرا، وأتمنى الاستمرار على نفس هذا المستوى".

"كي أكون صريحا أتلقى هنا دعما كبيرا للغاية من الصحف البرتغالية وجميع وسائل الإعلام بعكس ما يحدث معي في مصر، لكن لا أريد التركيز على ذلك، تركيزي ينصب فقط في التدريبات والمباريات".

وعن مستقبله مع ناسيونال ماديرا قال غزال "يأتي لي العديد من العروض منذ الصيف الماضي، لكن لم يتم التوصل للاتفاق في النهاية، لكن دعونا نرى ماذا يمكن أن يحدث في فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل".