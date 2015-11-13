خالد عبد العزيز: الوزراء مستعدون لمباراة ودية أمام نجوم الكرة فى شرم الشيخ

استجاب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لدعوة الإعلامى خالد الغندور بخوض وزراء مصر مباراة ودية أمام نجوم كرة القدم السابقين أمثال محمود الخطيب، ومحمد أبو تريكة، وحازم إمام، خلال الفترة المقبلة فى مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة، وقال مازحًا: "خد بالك أنا لاعيب جامد".

وأكد خالد عبد العزيز خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "الكرة فى دريم"، أن وزارة الرياضة جاهزة لتدعيم مثل تلك المباريات، وتحمل كافة التكاليف من أجل دعم سياحة مصر، مشيرًا إلى أنه من الممكن تنظيم حفل غنائى أيضًا لنجوم الطرب الكبار على هامش تلك المباراة، متمنيًا أن يتم استغلال فترة أعياد رأس السنة المقبلة.

تابع وزير الرياضة، أن النجوم الكبار يمتلكون رصيدًا ضخمًا من حب الشباب لهم، ومن السهل على هؤلاء النجوم التواصل مع الشباب، أكثر من المسئول الحكومى.

وأكد خالد عبد العزيز، أن مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ اصبحت جاهزة لاستقبال معسكرات الفرق الأوروبية الراغبة فى خوض فترة إعداد بمصر، لافتًا إلى أن تلك المدينة أصبح بها فنادق إقامة، وملعب كرة قدم على أعلى مستوى، وغرف الملابس أصبحت مكيفة، بالإضافة إلى الصالة المغطاة، وحمام سباحة أوليمبى يُعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا.