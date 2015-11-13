الاتحاد لـ في الجول: إقالة الجهاز الفني؟ كل الحلول مطروحة ولكن لن نتسرع

سلطت العديد من صحف البرتغال الضوء على محمود عبد الرازق شيكابالا بعد تألقه مع الإسماعيلي "على الرغم من ابتعاده عن اللعب لمدة أكثر من سنة".

شيكابالا سجل للمرة الثانية مع الإسماعيلي في انتصار الأخير الساحق على الاتحاد السكندري 5-0. (شاهد الهدف)

وخلال 5 مباريات للدراويش في الدوري حتى الآن لعب شيكابالا 4.

كأساسي أمام حرس الحدود والاتحاد السكندري. وكاحتياطي أمام الإنتاج الحربي والداخلية. (شاهد ملخص شيكابالا أمام الاتحاد)

وسجل شيكابالا هدفين وصنع 2 ليلفت أنظار صحف البرتغال وخصوصا بعد رحيله عن سبورتنج لشبونة "لأسباب غير معلومة" حسبما تحدثت الصحف.

صحيفة أو جوجو البرتغالية كتبت "عاد شيكابالا".

وأشارت الصحيفة إن شيكابالا عاد للإبداع مع جديد. فسجل مرتين في 5 مباريات للإسماعيلي بالدوري.

كما أوضحت الصحيفة إن شيكابالا ساهم بشكل كبير جدا في بداية الإسماعيلي الرائعة واحتلاله المركز الثاني في الدوري حتى الآن.

DESPORTO هي الأخرى تحدثت على شيكابالا وكتبت "شيكابالا يلمع من جديد في مصر"

وكتبت الصحيفة "بعد الابتعاد عن ممارسة الكرة لمدة عامين عاد شيكابالا للمعان في مصر".

وأضافت "سجل هدفا رائعا هو الثاني له في 5 مباريات بعد الرحيل من سبورتنج".

صحيفة maisfutebol سلطت أيضا الضوء على شيكابالا وكتبت "شيكابالا يواصل الإقناع والسبب مصر".

ومع صورة لشيكابالا بقميص سبورتنج لشبونة تحدثت الصحيفة عن اللاعب "الذي يواصل الإقناع والتألق في مصر".

وأشارت الصحيفة إلا أنه على الرغم من ابتعاد اللاعب لأكثر من عامين عن ممارسة اللعبة إلا أنه نجح في العودة سريعا بل وتسجيل هدفين في 3 مباريات.

كما تحدثت الصحيفة عن مروان محسن مهاجم الإسماعيلي أيضا ومهاجم جيل فسينتي البرتغالي السابق إنه ومع شيكابالا قادا الفريق للمركز الثاني في الدوري حتى الآن بـ10 نقاط من 5 مباريات تحت قيادة أحمد حسام ميدو.