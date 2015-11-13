أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد لـ في الجول: إقالة الجهاز الفني؟ كل الحلول مطروحة ولكن لن نتسرع

Google+ Print

سلطت العديد من صحف البرتغال الضوء على محمود عبد الرازق شيكابالا بعد تألقه مع الإسماعيلي "على الرغم من ابتعاده عن اللعب لمدة أكثر من سنة".

شيكابالا سجل للمرة الثانية مع الإسماعيلي في انتصار الأخير الساحق على الاتحاد السكندري 5-0. (شاهد الهدف)

وخلال 5 مباريات للدراويش في الدوري حتى الآن لعب شيكابالا 4.

كأساسي أمام حرس الحدود والاتحاد السكندري. وكاحتياطي أمام الإنتاج الحربي والداخلية. (شاهد ملخص شيكابالا أمام الاتحاد)

وسجل شيكابالا هدفين وصنع 2 ليلفت أنظار صحف البرتغال وخصوصا بعد رحيله عن سبورتنج لشبونة "لأسباب غير معلومة" حسبما تحدثت الصحف.

صحيفة أو جوجو البرتغالية كتبت "عاد شيكابالا".

Screenshot_1.jpg

وأشارت الصحيفة إن شيكابالا عاد للإبداع مع جديد. فسجل مرتين في 5 مباريات للإسماعيلي بالدوري.

كما أوضحت الصحيفة إن شيكابالا ساهم بشكل كبير جدا في بداية الإسماعيلي الرائعة واحتلاله المركز الثاني في الدوري حتى الآن.

DESPORTO هي الأخرى تحدثت على شيكابالا وكتبت "شيكابالا يلمع من جديد في "

G564639a004e4c.jpg

وكتبت الصحيفة "بعد الابتعاد عن ممارسة الكرة لمدة عامين عاد شيكابالا للمعان في مصر".

وأضافت "سجل هدفا رائعا هو الثاني له في 5 مباريات بعد الرحيل من سبورتنج".

صحيفة maisfutebol سلطت أيضا الضوء على شيكابالا وكتبت "شيكابالا يواصل الإقناع والسبب مصر".

G564639a01e0a9.jpg

ومع صورة لشيكابالا بقميص سبورتنج لشبونة تحدثت الصحيفة عن اللاعب "الذي يواصل الإقناع والتألق في مصر".

وأشارت الصحيفة إلا أنه على الرغم من ابتعاد اللاعب لأكثر من عامين عن ممارسة اللعبة إلا أنه نجح في العودة سريعا بل وتسجيل هدفين في 3 مباريات.

كما تحدثت الصحيفة عن مروان محسن مهاجم الإسماعيلي أيضا ومهاجم جيل فسينتي البرتغالي السابق إنه ومع شيكابالا قادا الفريق للمركز الثاني في الدوري حتى الآن بـ10 نقاط من 5 مباريات تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية