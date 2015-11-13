الشلل الدماغى أهم أسباب الإعاقة الحركية للأطفال

المخ هو المحرك الأساسى لجميع أعضاء الجسم، وبالطبع فأى ضرر يتعرض له المخ يؤثر بصورة مباشرة على وظائف الجسم المختلفة.

فى السطور التالية يوضح د.محمد السعيد أخصائى العلاج الطبيعى جامعة القاهرة أهم الأسباب التى تؤدى لتعرض الأطفال للإعاقة الحركية وهى الشلل الدماغى.

أسباب الشلل الدماغى

> - الولادة المبكرة التى تحدث نتيجة لتعرض الأم للعديد من المشاكل الصحية أثناء مرحلة الحمل.>- نقص وزن الطفل عن الوزن الطبيعى بصورة ملفتة بعد الولادة.

- النزيف المهبلى للأم أثناء فترة الولادة.

> - تناول الأم لأدوية وعقاقير أثناء الحمل قد تؤثر على صحة الجنين.

طرق علاج الشلل الدماغى

> تبعا لرأى محمد السعيد فلا يوجد علاج نهائى للشلل الدماغى، ولذلك فالأفضل هو العمل على الوقاية منه عن طريق حصول الأم على الرعاية الصحية المناسبة أثناء الحمل والولادة.

وأضاف السعيد أن العلاج الطبيعى يلعب دورا هاما فى تعليم الطفل المشى والحركة بصورة طبيعية، حيث يقوم أخصائى العلاج الطبيعى بتقييم قدرات الطفل الحركية من حيث القدرة على الجلوس والوقوف والمشى والاتزان، ثم يحدد على أساس تلك التقديرات البرنامج العلاجى المناسب لحالة الطفل.