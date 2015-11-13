أسباب وطرق علاج رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة، من أكثر المشاكل المزعجة لأصحابها، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة برائحة الفم الكريهة، منها ما يتعلق بالعادات الغذائية والروتين اليومى، ومنها ما يرجع لأسباب مرضية.

فى السطور التالية يوضح أخصائى التغذية الدكتور خالد يوسف أهم أسباب رائحة الفم الكريهة، وأفضل الطرق العلاجية للقضاء عليها.

أسباب رائحة الفم الكريهة

>تبعا لرأى خالد فرائحة الفم الكريهة قد ترجع للعديد من الأسباب أهمها نوعية الطعام، وتناول بعض العقاقير، كما أنه من الممكن أن ترتبط رائحة الفم الكريهة بوجود مرض عضوى، مثل التهاب المنطقة التنفسية، و التهاب الجيوب المزمن والتهاب القصبات الهوائية المزمن، ومرض السكر، والاضطرابات المعوية، أو مرض الكلى أو الكبد.

نصائح للتغلب على رائحة الفم الكريهة

>للتغلب على رائحة الفم الكريهة ينصح خالد يوسف باتباع النصائح التالية:

- استخدام الفرشاة يوميا للتخلص من جزيئات الغذاء، التى تجمع البكتيريا بالفم.

- تجنب جفاف الفم الذى قد يكون ناتجا عن تناول الأدوية المختلفة أو مشاكل الغدة اللعابية، أو التنفس بشكل مستمر من الفم.

-تجنب بعض الأطعمة، مثل الثوم والبصل،والمعروفان برائحتهما النفاذة.

- استخدام معجون أو غسول للفم بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والثوم والبصل لإخفاء الرائحة مؤقتًا.

- مضغ حلوى أو علكة خالية من السكر بعد الوجبات.

- التوقف عن استعمال منتجات التبغ.