محافظ كفر الشيخ يبحث تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة

قال الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات اليوم الجمعة أنه يبحث تنظيم رحلات لأبناء المحافظة وطلاب المدارس والجامعة الى مدينتى شرم الشيخ والغردقة تشجيعاً للسياحة الداخلية على غرار الرحلات التي تم تنظيمها للمناطق السياحية بمدينتي فوه ذات ال 365 مسجداًُ أثرياً وتل الفراعين ببوت التابعة لمركز دسوق .

وأضاف عبد الواحد إن الرحلات السياحة الداخلىة بكفر الشيخ بدأت منذ خمسة أشهر الى فوه والمناطق السياحية بدسوق وسننظم رحلات لشرم الشيخ والغردقة لإيصال رسالة إلى العالم نؤكد فيها أن مصر أقوى من أي ظرف تتعرض له بجهود شبابها ورجالها الذين يظهرون وطنيتهم المعهودة وقت الشدائد .