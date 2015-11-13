أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ يبحث تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يبحث تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة محافظ كفر الشيخ يبحث تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة
قال الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات اليوم الجمعة أنه يبحث تنظيم رحلات لأبناء المحافظة وطلاب المدارس والجامعة الى مدينتى شرم الشيخ والغردقة تشجيعاً للسياحة الداخلية على غرار الرحلات التي تم تنظيمها للمناطق السياحية بمدينتي فوه ذات ال 365 مسجداًُ أثرياً وتل الفراعين ببوت التابعة لمركز دسوق .

وأضاف عبد الواحد إن الرحلات السياحة الداخلىة بكفر الشيخ بدأت منذ خمسة أشهر الى فوه والمناطق السياحية بدسوق وسننظم رحلات لشرم الشيخ والغردقة لإيصال رسالة إلى العالم نؤكد فيها أن أقوى من أي ظرف تتعرض له بجهود شبابها ورجالها الذين يظهرون وطنيتهم المعهودة وقت الشدائد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية