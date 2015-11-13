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فيديو | داليدا.. «الحورية الغامضة» التي رحلت لأن «الحياة لم تعد تُحتمل»

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266716_dreambox-sat.comفي 3 مايو 1987، أي منذ 28 سنة، أقدمت الأسطورة الغنائية الخالدة داليدا، على الإنتحار بعد أن تناولت جرعات زائدة من الأقراص المهدئة.

“الحياة لم تعد تحتمل”

غادرت داليدا، هذا العالم تاركة وراءها رسالة فيها جملة واحدة: “سامحوني الحياة لم تعد تحتمل”.

لم يفهم محبو داليدا الأسباب الحقيقة التي دفعتها للإنتحار لأن لدى داليدا 500 أغنية بلغات متعددة مازال الكثيرون منا يرددونها حتى اليوم بشغف كبير، أغنيات بتسع لغات، بالفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والعربية واليابانية والهولندية والتركية.

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الحورية الغامضة

“الحورية الغامضة”، هكذا كان يصفها بعض النقاد سحرت العالم بجمال قوامها ورشاقتها وشعرها الذهبي، اعتلت مسارح العالم كله وشغلت صفحات الجرائد العالمية لأن أغنياتها إحتلت لوائح أفضل عشر أغنيات حول العالم من كندا إلى اليابان ومن إلى الأرجنتين.

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ولدت في شبرا لأبوين من المهاجرين وتعود أصولهما إلى جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا، بدأت حياتها بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر وفوزها بها سنة 1954

حلوة يا بلدي

جسدت داليدا حبها لبلدها مصر، من خلال أجمل ما غنت “حلوة يا بلدي”.

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غنت داليدا الأغنية العام 1979م. حيث كتب كلماتها الشاعر مروان سعادة، وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً بين الجمهور المصري وأصبحت أحد أشهر الأغاني الوطنية في مصر.

حياة عاطفية حزينة

داليدا، واسمها الحقيقي يولاند كريستينا جيجليوتي، أخفت في كواليس حياتها الخاصة مأساة كبيرة إتسمت بالضبابية والغرابة لأن معظم الرجال الذين أحبتهم داليدا إنتحروا في ظروف مأساوية.

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في بداية حياتها العاطفية، أحبت رجلاً يدعى لوسيان موريس. لكنها قررت الإنفصال عنه بعد أشهر قليلة لأنها وقعت في حب آخر، حب رسام يدعى جان سوبيسكي. رغم ما حصل، حاول موريس أن يقترن بإمرأة أخرى، لكن علاقتهما لم تستمر فحاول مجدداً العودة إلى داليدا حبه الأول دون جدوى. إزاء ذلك، أقدم موريس على الإنتحار مطلقاً النار على نفسه بعد فشل زواجه الثاني وإستحالة عودته لداليدا حبه الأول.

عام 1967 إستعادت داليدا شغف الحب عندما إلتقت شاباً إيطالياً يدعى “لويجي تانغو” الذي كان يحلم بأن تدعمه داليدا ليصبح مغنياً مشهوراً، لكنه فشل في مشاركته في مهرجان سان ريمو عام 1967 والذي كان سيطلقه إلى عالم النجومية. فأقدم أيضاً على الإنتحار في أحد الفنادق، وكانت داليدا أول من رأى جثته مغطاة بالدماء.

اليوم السادس

هذا هو بإختصار فيلم حياتها وراء الكواليس. فداليدا التي نجحت أيضاً في التمثيل ولاسيما في دورها الذي تميزت به في العام 1986 في الفيلم المصري ” اليوم السادس” من إخراج يوسف شاهين.

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لم تمت داليدا، على خشبة المسرح كما تقول أغنيتها الشهيرة. فالحقيقة تشير إلى أن داليدا عاشت أسيرة “العشق الممنوع” وقتلت نفسها من شدة الوحدة تاركة بصوتها الرائع أغنيات عن الحب والعشق والشغف، وهي تجسد واقعاً مغايراً لنهاية حياتها التراجيدية.

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أونا

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