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مصر للطيران: إجراءات عاجلة بشأن ركاب رحلة روسيا الملغاة غدًا

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مصر للطيران: إجراءات عاجلة بشأن ركاب رحلة روسيا الملغاة غدًا مصر للطيران: إجراءات عاجلة بشأن ركاب رحلة روسيا الملغاة غدًا
قال الطيار هشام النحاس، رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، مساء اليوم، إن الرحلة التى بلغنا بإلغائها من الجانب الروسى هى رحلة صباح غدٍ السبت، وقد قمنا باتخاذ الإجراءات المتبعة فى مثل هذا الأمر وهو إما حجز للركاب على رحلات أخرى قادمة أو إلغاء الحجز بالنسبة للراكب أو إيجاد سفر له على بعض الرحلات القريبة من منطقة وصوله وذلك خصوصا وأن بعض الركاب لديهم أعمال وارتباطات لا يستطيعون تأجيلها.

وأضاف النحاس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه حتى الآن لم تصلهم أى ترتيبات بشأن رحلة يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى إن الإجراءات المتبعة مع الركاب المسافرين سيقوم مكتب مصر للطيران بتنفيذها مع ركاب الرحلة القادمة، والتى كان من المفترض أن تعود بها الرحلة التى كانت ستقلع صباح غدٍ السبت متجهات إلى روسيا فى التاسعة والنصف صباحًا.
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