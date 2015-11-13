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«النيابة العامة» تُحقق في واقعة إهدار 30 مليون جنيه بالصرف الصحي بالإسكندرية

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«النيابة العامة» تُحقق في واقعة إهدار 30 مليون جنيه بالصرف الصحي بالإسكندرية «النيابة العامة» تُحقق في واقعة إهدار 30 مليون جنيه بالصرف الصحي بالإسكندرية

أرشيفية

بدأت النيابة العامة بالإسكندرية, التحقيق في واقعة فساد في شركة الصرف الصحي تعود إلي عام 2013, بموجبها تم تركيب ماكينات بقيمة 30 مليون جنيه غير مطابقة بالمواصفات مما تسبب في الاضرار بالمال العام وغرق منطقة شرق الإسكندرية, خلال فصول الشتاء من عامي 2014, و2015.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بالسيوف بقيمة إجمالية قدرها 68 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية فى ظل التوسع العمرانى وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التى تخدمها المحطة بدوائر أقسام شرطة “أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل”.

وتبين قيام مسئولى الجهاز بالاشتراك مع المسئولين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومكتب للاستثمارات ودراسة البنية التحتية “استشارى المشروع ” بالإضرار بالمال العام وتوريد عدد ” 7 ” طلمبات فى بداية عام 2013 لها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه, وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.

أكدت تحريات ضباط القسم قيام كل من المهندس “سامح م ع” صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية” استشاري المشروع ” الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين بمحافظة الجيزة, والمهندسة”عزة ع ب”بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية, و” محمد ع ز” مهندس الجهاز التنفيذى والمشرف التنفيذى على تطوير المحطة, بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمدا بالمال العام.

وكشفت التحريات قيام المتهمين باستيراد طلمبات لايمكن تشغيلها بدلا من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وأقطار خطوط الطرد ويؤدى تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرسانى للمحطة.

وتبين قيام الأول بإعداد كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية والنظام المتبع بمحطة السيوف وقامت الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها فى حضورهما بالولايات المتحدة الامريكية بالرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة.

تم تشكيل لجنة من أستاذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لإختلافها مع الكود المصرى وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف.

أمرت النيابة العامة التحفظ علي كافة المستندات المتعلقة بالقضية, وتطوير مناقشة المتهمين, وطالبت بتحريات الأموال العامة حول الواقعة.

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