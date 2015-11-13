مسجل خطر يسقط بنصف كيلو حشيش وربع أفيون فى أسوان

ألقت مباحث مركز دراو بمحافظة أسوان القبض على مسجل خطر بحوزته نصف كيلو حشيش وربع كيلو أفيون وسلاح نارى وطلقات.

وتم التحفظ على المتهم ويدعى (شاذلى.ج) 35 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم (905) فئة "ب" مخدرات، كما تم تحريز المضبوطات، والتى تبين أنها "فرد روسى محلى الصنع و(9) طلقات من ذات العيار ، و(37) قطعة من جوهر الحشيش المخدر، و(8) لفافات من مادة الأفيون المخدر، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، تحرر المحضر رقم ( 1939) إدارى دراو فيما أخطرت النيابة.