ماذا ترتدين في نزهة وسط الحقول؟

\t\t \t\t \t\t \t\t\t\u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0629 13-11-2015 13:37 \t\t \t\t \t\t \t\t \t\n\n \t \u062a\u0635\u0648\u064a\u0631: \u062c\u064a\u0647\u0627\u062f \u062d\u062c\u064a\u0644\u064a\u0645\u0627\u0643\u064a\u0627\u062c: \u0625\u064a\u0641\u0627\u0646\u0627 \u0628\u0648 \u0633\u0644\u0627\u0645\u0629\u0634\u0639\u0631: \u0625\u064a\u0644\u064a \u0625\u0633\u0628\u0631\u0627\u0644\u0645\u0644\u0627\u0628\u0633 \u0648\u0627\u0644\u0625\u0643\u0633\u0633\u0648\u0627\u0631\u0627\u062a \u0645\u0646: Zadig&Voltaire, Mulberry, MICHAEL Michael Kors, Max&Co, Dsquared2, Alice+Olivia (Chalhoub- Retail) \u00a0 \t