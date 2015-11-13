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ماذا ترتدين في نزهة وسط الحقول؟

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ماذا ترتدين في نزهة وسط الحقول؟ ماذا ترتدين في نزهة وسط الحقول؟

الجمعة 13-11-2015 13:37

تصوير: جيهاد حجيلي
ماكياج: إيفانا بو سلامة
شعر: إيلي إسبر
الملابس والإكسسوارات من: Zadig&Voltaire, Mulberry, MICHAEL Michael Kors, Max&Co, Dsquared2, Alice+Olivia (Chalhoub- Retail)

 

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سيدتي