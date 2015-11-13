استوحي إطلالتك في سهرات الشتاء من الفساتين المخملية للنجمات

الرياض - خلود أحمد

التوازن هو أهم ما يجب أن يميز إطلالاتك الشتوية بفستان السهرة، حيث يجب أن يعطيك إطلالةً أنيقةً ومتناسقةً، ويعطيك الدفء اللازم لتكوني مرتاحةً ومتألقةً في الوقت نفسه، لذلك يمكن أن نتوج المخمل كسيّد الأناقة الشتوية، إذ كان الخيار الأول لنجمات السجادة الحمراء في هذا الموسم، شاهدي بعض إطلالتهنّ في الصور أعلاه.

كانت النجمة جوليان مور Julianne Moore من أجمل النجمات بالفساتين المخملية فلا يمكن أن ننسى إطلالتها في مهرجان كان السينمائي هذا العام بفستان مخملي جذاب من تصميمGivenchy ، وارتدت أدريانا ليما Adriana Lima تصميمًا مخمليًّا كلاسيكيًّا ناعمًا من تصميم Ulyana Sergeenko في نفس المهرجان .

ننصحك باختيار تصميم عصري جذاب بالمخمل لتبتعدي بإطلالتك عن الممل والرتابة، خذي إلهاماً من إطلالة العارضة نايومي كامبل Naomi Campbell العصرية الجريئة وإطلالة كيت بلانشيت الناعمة Cate Blanchett. كما يمكن أن تضيئي إطلالتك الناعمة بالمجوهرات البراقة لتحصلي على إطلال متكاملة كإطلالة شيريل فيرنانديز Cheryl Fernandez-Versini وإطلالة مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci.

قد تتجنب بعض الفتيات ارتداء المخمل خوفاً من أن يعطيها إطلالةً لا تناسب عمرها كأن يجعلها تبدو أكبر عمراً، ولكن بالنظر إلى الصور أعلاه نستطيع أن نشاهد نجمات شابات تألقن بفساتين مخملية رائعة ومناسبة لإطلالاتهنّ على السجادة الحمراء مثل ايلي غولدنغ Ellie Goulding بفستانها الأخضر الجميل وفستان داكوتا جونسون Dakota Johnson الأنيق من Christopher Kane

جمعنا لك في الصور أعلاه باقةً متنوعةً من إطلالات النجمات بالفساتين المخملية، شاهديها واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.