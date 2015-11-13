أرقام في الجول - نتائج المقاولون ليست الأسوأ بمسيرة شحاتة والسبب قطر

أعلن نادي المقاولون العرب بصفة رسمية عن استقالة المدير الفني حسن شحاتة من منصبه بعد 5 مباريات دون أي انتصار. ولكن تلك ليست البداية الأسوأ في مسيرة حسن شحاتة التدريبية والسبب قطر.

المقاولون العرب خسر بثنائية مقابل هدف أمام طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

خسارة المقاولون هي الثالثة هذا الموسم من 5 مباريات مع تعادلين.

ولكن بداية حسن شحاتة هذا الموسم ليست الأسوأ في مسيرته. وهنا نتحدث عن نتائج الفرق التي دربها حسن شحاتة في انطلاق المسابقة وبالتحديد في أول 5 مباريات.

وهنا تأتي نتائجه هذا الموسم مع المقاولون العرب هي ثاني أسوأ انطلاقه.

ويستعرض FilGoal.com نتائج الفرق التي دربها حسن شحاتة في أول 5 مباريات بمسابقة الدوري المحلي.

(1) الزمالك

في أول 5 مباريات لحسن شحاتة مع الزمالك نجح في تحقيق انطلاقه جيدة.

3 انتصارات. تعادل. وهزيمة.

وسجل الزمالك مع حسن شحاتة في أول 5 مباريات 12 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

النتيجة الأكبر كانت بالفوز على غزل المحلة 6-1 في أولى مبارياته مع الفريق.

بينما جاءت الخسارة أمام اتحاد الشرطة 2-1 وتعادل أمام طلائع الجيش 1-1.

(2) العربي القطري

البداية الأسوأ في مسيرة حسن شحاتة التدريبية مع الفرق كانت في قطر وبالتحديد مع العربي القطري.

في أول 5 مباريات مع العربي خسر الفريق 3 مباريات. وتعادل مرتين. مثل ما حدث مع المقاولون العرب.

ولكن استقبلت شباك العربي القطري 11 هدفا وسجل 4 أهداف.

وفي اللقاء السادس خسر شحاتة أيضا ليرحل بعدها بشكل مباشر.

(3) الدفاع الحسني الجديدي

في المغرب ومع الدفاع الحسني الجديدي انطلاقة خسن شحاتة كانت جيدة.

هزيمة وحيدة. تعادل مرتين. وفاز مرتين.

الفوز الأكبر كان أمام العريق الرجاء البيضاوي المغربي 3-0. إلا أنه تلقى هزيمة قاسية أمام المغرب التطواني 5-1.

ورحل بعدها عن الفريق المغربي بعد نهاية الجولة الثامنة.

(4) المقاولون العرب

بداية حسن شحاتة مع المقاولون العرب كانت أمام إنبي الموسم الماضي ونجح في التعادل 2-2.

وفي أول 5 مباريات له وقتها فاز مرتين. تعادل مرتين وخسر مرة واحدة.

وسجل الفريق 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

الخسارة كانت أمام وادي دجلة. بينما تعادل أمام إنبي والاتحاد السكندري وفاز على الرجاء واتحاد الشرطة.

(5) هذا الموسم

مع انطلاق الموسم الجاري حقق حسن شحاتة ثاني أسوأ انطلاقه له.

5 مباريات. 0 انتصار. 3 هزائم وتعادلين.

واستقبلت شباكه 7 أهداف وسجل 3 أهداف فقط.

خسر في بداية الموسم أمام الداخلية 2-0 ثم تعادل أمام الإسماعيلي 0-0 وأمام الاتحاد 1-1.

قبل أن يخسر أمام الزمالك 2-1 وتتكرر النتيجة أمام طلائع الجيش ويرحل حسن شحاتة عن تدريب المقاولون.

بعد بداية هي ثاني أسوأ انطلاقه له في المرحلة التدريبية مع الفرق.