وزير الطيران: تلقينا إخطارا من مطار موسكو بإلغاء رحلة مصر للطيران غدا

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن مصر للطيران تلقت إخطاراً من مطار دوموديفو بموسكو عن طريق مدير محطة الشركة هناك يفيد بإلغاء رحلة باكر السبت، وعليه قررت مصر للطيران تعليق الرحلة وإعادة الحجز للركاب على رحلات أخرى من القاهرة.

وأضاف كمال فى بيان صحفى له مساء اليوم الجمعة، أنه يتم أيضاً إعادة الحجز للركاب القادمين على الرحلة من موسكو، فى حين تستمر الاتصالات على المستوى الرسمى بهدف استجلاء الأمر ومعرفة موقف تشغيل الرحلات القادمة فى ضوء ما نقلته وكالات الأنباء عن الموقف الروسى بتعليق الرحلات.

وأشار كمال أن سلطة الطيران المصرى تجرى اتصالات مع الجانب الروسى لمعرفة دوافع هذا القرار، ويذكر أن مصر تشغل 3 رحلات أسبوعية مباشرة من القاهرة أيام السبت والثلاثاء والخميس.