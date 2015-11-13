أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران: تلقينا إخطارا من مطار موسكو بإلغاء رحلة مصر للطيران غدا

Google+ Print
وزير الطيران: تلقينا إخطارا من مطار موسكو بإلغاء رحلة مصر للطيران غدا وزير الطيران: تلقينا إخطارا من مطار موسكو بإلغاء رحلة مصر للطيران غدا
صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن للطيران تلقت إخطاراً من مطار دوموديفو بموسكو عن طريق مدير محطة الشركة هناك يفيد بإلغاء رحلة باكر السبت، وعليه قررت مصر للطيران تعليق الرحلة وإعادة الحجز للركاب على رحلات أخرى من القاهرة.

وأضاف كمال فى بيان صحفى له مساء اليوم الجمعة، أنه يتم أيضاً إعادة الحجز للركاب القادمين على الرحلة من موسكو، فى حين تستمر الاتصالات على المستوى الرسمى بهدف استجلاء الأمر ومعرفة موقف تشغيل الرحلات القادمة فى ضوء ما نقلته وكالات الأنباء عن الموقف الروسى بتعليق الرحلات.

وأشار كمال أن سلطة الطيران المصرى تجرى اتصالات مع الجانب الروسى لمعرفة دوافع هذا القرار، ويذكر أن مصر تشغل 3 رحلات أسبوعية مباشرة من القاهرة أيام السبت والثلاثاء والخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية