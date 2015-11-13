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«التموين»: سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة يوميًا

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«التموين»: سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة يوميًا «التموين»: سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة يوميًا

خالد حنفي وزير

قامت شركات المجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، بتكثيف سياراتها المبردة المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية في كافة المناطق السكانية ذات الكثافة السكانية العالية للبيع للمواطنين بالأسعار المخفضة، جاء ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مخفضة وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السيارات المحملة بالسلع الغذائية تنطلق يوميًا في كافة المناطق والميادين وتحمل كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن مجمدة وأسماك وزيوت وأرز وسكر وبقوليات وخضر وفاكهة وكلها بأسعار أقل من الأسواق بما يتراوح من 20% الي 25%، مشيرًا الي أن سعر كيلو اللحوم المبردة والطازجة 50 جنيهًا من كافة الأنواع وأنه يتم تكثيف المطروح من كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية بالأسعار المخفضة.

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