مصر للطيران: إلغاء رحلة روسيا غدًا بناء على إخطار من مطار موسكو

قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، إن مصر للطيران تلقت إخطاراً من مطار دوموديفو بموسكو، عن طريق مدير محطة الشركة هناك يفيد بإلغاء رحلة باكر السبت.

وأضاف، أن بناءًا عليه أن مصر للطيران، قررت تعليق الرحلة وإعادة الحجز للركاب على رحلات أخرى من القاهرة، كما يتم ايضاً اعادة الحجز للركاب القادمين على الرحلة من موسكو، في حين تستمر الاتصالات على المستوى الرسمي بهدف استجلاء الأمر ومعرفة موقف تشغيل الرحلات القادمة في ضوء ما نقلته وكالات الأنباء عن الموقف الروسي بتعليق الرحلات. كما تجري سلطة الطيران المصري اتصالات مع الجانب الروسي لمعرفة دوافع هذا القرار الذي لم تبلغ به رسمياً حتى الآن.

من الجدير بالذكر أن مصر تشغل 3 رحلات اسبوعية مباشرة من القاهرة أيام السبت والثلاثاء والخميس.