ممارسة الرياضة تعزز فاعلية التطعيم ضد الأنفلونزا لكبار السن

كشفت دراسة علمية حديثة، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على مدى فترة طويلة، قد يزيد من فاعلية لقاحات الأنفلونزا السنوية فى الرجال الأكبر سنًا.

وأوضح الباحثون أن الرجال الذين يمارسون الرياضة لمدة 20 سنة بانتظام أو أكثر لديهم مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة القادرة على التصدى لعدوى الأنفلونزا، مقارنة بالرجال الذين لا يمارسون الرياضة.

وقال الباحثون إن النشاط البدنى يمكن أن يعزز استجابة الجسم المناعية للقاح الأنفلونزا، ولكن التدريبات تختلف بين الجرى واليوجا، مما يجعل من الصعب تحديد المزايا النسبية لهم، لافتين إلى أن ضعف الاستجابة للتطعيم، هى سبب شائع للمرض والوفاة عند كبار السن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة ساو باولو فى البرازيل بتحليل بيانات 61 رجلًا يبلغون من العمر 65 إلى 85 عامًا على مدى السنوات الخمس سنوات الماضية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يمارسون الرياضة يوميًا تقل لديهم فرص الإصابة بالأمراض وخاصة الأنفلونزا، إضافة إلى أن لقاح الأنفلونزا تكون فاعليته أقوى لديهم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.