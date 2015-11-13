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سيف اليزل: قائمة فى حب مصر الأقدر على تقديم نموذج برلمانى مشرف

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سيف اليزل: قائمة فى حب مصر الأقدر على تقديم نموذج برلمانى مشرف سيف اليزل: قائمة فى حب مصر الأقدر على تقديم نموذج برلمانى مشرف
قال اللواء سامح سيف اليزل، إن قائمة فى حب الانتخابية التى تضم العديد من القوى الوطنية هى الأقدر على تقديم نموذج برلمانى مشرف، خاصة أن لديها الرؤية القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهير الثانى للقائمة بمدينة أشمون فى المنوفية بحضور الكابتن طاهر أبوزيد، الكاتب الصحفى مصطفى بكرى وأعضاء القائمة بالمحافظة.

وأضاف اليزل أن البرلمان القادم هو حجر الاساس لبناء الدولة المصرية بشكل ديمقراطى ويحتاج نوابا حقيقيين فى المقام الأول وللنهوض بمصرنا الحبيبة.

ودعا سيف اليزل جميع الأهالى بالتصويت يومى 22،23 نوفمبر الجارى لتحقيق مطالب وأهداف الشعب المصرى.

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مصر 365

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