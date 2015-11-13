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زوجة العريس المقبوض عليه بالإسكندرية تنهار وتردد: أخدوه

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زوجة العريس المقبوض عليه بالإسكندرية تنهار وتردد: أخدوه زوجة العريس المقبوض عليه بالإسكندرية تنهار وتردد: أخدوه
تعانى أبرار على جمال، زوجة العريس المقبوض عليه بدر الجمال من حالة انهيار تام وفقدان للوعى بعد مشاهدتها للحادث والقبض على زوجها بعد انتهاء مراسم الزفاف يوم الأربعاء الماضى بمنطقة الهانوفيل.

وترفض العروس التحدث لأى شخص منذ الحادث وحتى الآن وتردد "خدوه..خدوه"، ولا تردد شيئا آخر سوى هذه الكلمات، وتتناول المحاليل الطبية والمهدئات.

وقال عبدالرحمن على جمال، شقيق العروسة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شقيقته تعانى من حالة انهيار تام وتتناول المهدئات بشكل دائم تحت إشراف طبيبة نفسية بعد ما شاهدته أثناء الحادث وتهديد السلاح.

وأضاف أن بعد انتهاء الحادث رفضت شقيقته الصعود إلى منزل والدها وهى فى حالة انهيار تام واستغرق إقناعها بالصعود ثلاث ساعات.

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