وزارة الشباب تنظم دورات تدريبية لتأهيل طلائع ألعاب القوى بالوادى الجديد

قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المديرية تنظم محاضرات تثقيفية لفريق ألعاب القوى فى إطار تنفيذ برنامج المشروع القومى للتدريب على ألعاب القوى كمنحة من وزارة الشباب والرياضة لتدريب اللاعبين لاختيار أفضلهم وتأهيلهم لخوض البطولات على المستوى المحلى والإقليمى.

وأضاف دياب أن الدورات التثقيفية تهدف إلى تجهيز اللاعبين نفسيا، وتجهيزهم لخوض البطولات، والتعرف على البطولات وقوانين التحكيم حيث تم تعريف اللاعبين بالجوانب الفنية والأخطاء التى يمكن بسببها خروج اللاعب من البطولات.