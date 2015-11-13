"المنتزه" تستقبل المشاركين فى الملتقى الثالث لشباب دول حوض النيل

استقبلت اليوم الجمعة حدائق المنتزه الوفود الأفريقية المشاركة فى فعاليات الملتقى الثالث لشباب دول حوض النيل "النيل.. شريان الحياة"، الذى تنظمه وزارة الشباب من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتنسيق مع مكتب الشباب الأفريقى بالوزارة، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجارى، بالمدينة الشبابية فى أبى قير بالإسكندرية.

وانطلقت وفود دول حوض النيل يرافقها الشباب المصرى فى جولة حرة داخل حدائق المنتزه وتعرفوا على كل ما تحتويه من مطاعم ومركز سياحى متكامل والشاليهات والشواطئ التى تطل عليه وأعربوا عن استمتاعهم بالمناظر السياحية داخلها .

وحرصت الوفود على التقاط الصور التذكارية على الشاطئ والحدائق فى جو غلبت عليه روح البهجة والفرح، مؤكدين أنهم وجدوا ترحيباً من الأسر والشباب المصرى المتواجدسن بالحديقة.



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