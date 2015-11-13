الإمارات للفضاء تكشف حقيقة الجرم السماوي

حقق فريق فضائي إماراتي مشترك إنجازاً دولياً بكشفه نتائج التحاليل الأولية لجرم سماوي قام مع فريق دولي بتصويره اليوم وهو يهوي في المحيط الهندي على بعد 50 كيلومترا جنوب سيريلانكا حيث تبين انه من مخلفات حطام قمر اصطناعي قديم.

ويمثل الانجاز فوزا مزدوجا للفريق الاماراتي المكون من وكالة الامارات للفضاء ومركز الفلك الدولي بابوظبي من حيث انه الفريق العربي الوحيد ضمن الفريق الدولي المتخصص في شئون الفضاء ومن حيث انه كان الاسبق في كشف النتائج الاولية لحقيقة الجرم الذي يعتبر اول جسم فضائي تتم متابعة مساره بدقة بعد اكتشاف تحركه في الثالث من أكتوبر الماضي وتصوير سقوطه اليوم من على بعد 45 الف قدم وهو أعلى مدى تطير إليه الطائرات.

وفي مؤتمر صحفي بمطار البطين الدولي أكد عدد من مسئولي الوكالة والمركز أن الفريق المشترك لمهمة تصوير الجرم كان في الجو لمدة 11 ساعة وان المهمة العلمية استغرقت 30 دقيقة تم خلالها رؤية الجرم السماوي لعدة ثواني ومتابعته لدقيقة ونصف الدقيقة قبل أن يسقط في المحيط.

وأضافوا أن الفريق الدولي المشترك الذي طار من أبوظبي في الخامسة والنصف من صباح اليوم تزود ب23كيمراء لرصد مسار الجرم الذي تبين أنه من مخلفات الأقمار الصناعيةالتي كانت تدور في الفضاء.

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