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القبض على تشكيل عصابى يضم 3 سيدات من أسرة واحدة تخصص فى السرقة بأسوان

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القبض على تشكيل عصابى يضم 3 سيدات من أسرة واحدة تخصص فى السرقة بأسوان القبض على تشكيل عصابى يضم 3 سيدات من أسرة واحدة تخصص فى السرقة بأسوان
ألقت مباحث أسوان اليوم، القبض على تشكيل عصابى مكون من ثلاث سيدات من أسرة واحدة بمدينة أسوان، بعد أن دلت التحريات بتورطهن فى قضايا سرقة.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر إخطارًا بضبط تشكيل عصابى تخصص فى وقائع السرقات العامة بأسلوب المغافلة من داخل المحلات التجارية والطريق العام بمدينة أسوان، يضم كلًا من المتهمة "س.أ" 38 سنة ربة منزل، والمتهمة "إ . ض" 16 سنة ربة منزل، وشقيقة الثانية المتهمة "ص.ض" 14 سنة ربة منزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أفراد التشكيل، وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات اعترفن بالضلوع فى 6 قضايا سرقة عبارة عن شنط حريمى وهواتف محمولة.

وتم ضبط جميع المسروقات بإرشادهن كما ضبط بحيازتهن (9) قطع مصوغات ذهبية ومبلغ مالى (2270) جنيهًا من متحصلات بيع المسروقات و(3) بوك حريمى و(15) قطعة إكسسوار حريمى، و(4) ساعات يد حريمى و(7) قطع مشغولات فضية و(2) نظارة شمس حريمى وشنطة حريمى و(8) هواتف محمولة، و(61) قرص مخدر تامول، وأضافت الأولى بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.

وتم تحرير المحضر (6728) إدارى قسم أول، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365