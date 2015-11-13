«الشرطة الأوربية» تستخدم «بوتين» كهدف أثناء التدريب على إطلاق النار

كتب – محمد سويلم

نشرت المجلة الألمانية(DWJ) المتخصصة في شئون السلاح مقالًا عن تدريب السلاح الناري الدولي الرابع عشر للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وكان التدريب في واحدة من المناطق النمساوية قرب مدينة “بريغنتس”، وحسب المجلة فإن 241 فردًا من الشرطة هم من قاموا بالتدريب من 5 دول مختلفة: «ألمانيا، النمسا، سويسرا، لوكسمبورغ وموناكو».

وأشارت الصحيفة إلى استخدام صور لشخصية الرئيس «بوتين» وحارسه الشخصي كأهداف على اطلاق النار، مشيرة إلى إذا تطور الأمر في استخدام صورة ” أوباما”، و” ميركل” سيحدث موجة غضب بين الدول الغربية.