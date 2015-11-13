روني: صوتي ذهب لدييجو كوستا في اختيار أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

كشف واين روني نجم مانشستر يونايتد عن تصويته لدييجو كوستا مهاجم تشيلسي كأفضل لاعب في الموسم المنصرم.

وجاء حديث روني عن كوستا قبل صدام إنجلترا وإسبانيا وديا يوم الجمعة.

وقال روني: "صوتي في الموسم الماضي ذهب إلى دييجو كوستا كأفضل لاعبي المسابقة".

وأوضح "إيماني كان كبيرا بأنه صاحب فضل في فوز تشيلسي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي".

وعن شخصية دييجو كوستا التي تنال الكثير من الهجوم بسبب عنفه ضد المنافسين داخل أرض الملعب، تحدث روني.

وعقب الفتى الذهبي ليونايتد "كوستا مهاجم مقاتل".

وأردف "سيكون صعبا أن يقنعه أحد بتغيير اسلوب لعبه".

ويعاني كوستا مع تشيلسي من بداية سيئة للموسم الجديد بالنظر لاحتلال فريقه المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي وإحرازه لثلاثة أهداف فقط في 9 مباريات.

ورد روني "لازلت أراه مهاجما ممتازا. وأعرف أنه سيستفيق سريعا".