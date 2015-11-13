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انفجار قنبلة أمام مسجد بالمحويت غرب صنعاء

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انفجار قنبلة أمام مسجد بالمحويت غرب صنعاء انفجار قنبلة أمام مسجد بالمحويت غرب صنعاء

قتل شخصان فى انفجار قنبلة كانت بحوزة أحد المسلحين الحوثيين بمسجد بمدينة المحويت، ونقل موقع (يمن نيوز) الإخبارى عن شهود عيان القول إن القنبلة انفجرت أثناء تفتيش صاحبها أمام بوابة مسجد الغيل بمديرية شبام أكبر مدن محافظة المحويت أثناء دخوله لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف الشهود أن الانفجار أدى إلى وفاة صاحب القنبلة وشخص آخر كان معه .

وتقع محافظة المحويت على بعد 113 كيلومترا غرب العاصمة صنعاء وسيطرت عليها ميليشيات الحوثيين عقب دخولها صنعاء، وهى بعيدة تماما عن الحرب لم تقصف سوى مرة واحدة طوال عمليات (عاصفة الحزم) فى أواخر مارس الماضى، ويتردد أن عددا كبيرا من الحوثيين نقلوا أسرهم إلى المحافظة .

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