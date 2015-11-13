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إصابة فلسطينيين بغزة والإعلام الإسرائيلى يدعى مقتل مستوطنين اثنين بالخليل

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إصابة فلسطينيين بغزة والإعلام الإسرائيلى يدعى مقتل مستوطنين اثنين بالخليل إصابة فلسطينيين بغزة والإعلام الإسرائيلى يدعى مقتل مستوطنين اثنين بالخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إصابة شخصين بالرصاص الحى فى البطن والقدم، وإصابة مواطن آخر بقنبلة غاز بشكل مباشر فى الحوض، فى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة -فى بيان صحفى - أن الطواقم الطبية نقلت المصابين من مناطق الاشتباكات مع الاحتلال الواقعة على مقربة من المناطق الحدودية إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

فيما، عززت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الجمعة، من تواجدها فى بلدتى السموع ويطا والشارع الالتفافى جنوب الخليل بذريعة أمنية، وتجريب عمليات تمشيط واسعة بالقرب من بلدتى يطا والسموع بذريعة البحث عن شخص أطلق النار صوب مركبة للمستوطنين.

يذكر أن مصادر إعلامية إسرائيلية أعلنت عن مقتل مستوطنين اثنين من "كريات أربع" المقامة على أراضى مدينة الخليل، وإصابة اثنين بجروح فى حادثة إطلاق النار، موضحة أن طائرة مروحية تشارك فى عمليات البحث والتمشيط.

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