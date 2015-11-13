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آمر القوات الخاصة الليبية ينفى ما تردد بشأن السيطرة على معسكر "319"

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آمر القوات الخاصة الليبية ينفى ما تردد بشأن السيطرة على معسكر "319" آمر القوات الخاصة الليبية ينفى ما تردد بشأن السيطرة على معسكر "319"

نفى آمر القوات الخاصة الليبية «الصاعقة» عقيد ونيس بوخمادة، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي( الفيس بوك)، والتى تفيد بسيطرة القوات الخاصة على معسكر «اللواء 319 مشاة» فى منطقة بوعطنى بمدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال بوخمادة، فى تصريحات صحفية نشرت اليوم، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومحض شائعات، نافيًا الأخبار المتداولة حول عملية إنزال نفذها جناح الصاعقة والمظلات التابع للقوات الخاصة فى المعسكر نفسه.

وأشار بوخمادة إلى أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة فى جميع محاور القتال، وأن المكاتب الإعلامية ستعلن رسميًّا فور سيطرة القوات الخاصة أو وحدات الجيش على مواقع جديدة.

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