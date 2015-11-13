أخبار فلسطين اليوم ..دحلان يعلن رغبته فى التصالح مع أبو مازن وحماس

شملت أخبار فلسطين اليوم إعلان عضو المجلس التشريعى محمد دحلان، رغبته فى التصالح سواء مع الرئيس محمود عباس أو حركة حماس، مؤكدا استعداده الكامل لـ"بذل كل الجهد المطلوب" فى سبيل الوحدة الوطنية.

ووجه دحلان رسالة تصالحية عبر لقاء مع فضائية الغد العربي، بثت منه مقتطفات وستذيعه كاملا بعد غد الأحد: "أقول إلى كل من أساء لى أنا متسامح معه، وأرجو أن نكون على كلمة رجلاً واحدا".

> واضاف دحلان "الذكرى السنوية الـ 11 لرحيل ياسر عرفات دعوة للجميع الى حركة حماس وأبو مازن بان يعيدوا النظر فى الأخطاء السابقة،لنعيد اللحمة الداخلية على أسس وطنية ثابتة حتى نستطيع أن نخرج من الحديث عن الماضى وعن الاتهامات، نذهب إلى الحديث عن المستقبل".

ومن اخبار فلسطين اليوم كذلك إعلان وزارة الصحة ، مساء اليوم عن إصابة شخصين بالرصاص الحى فى البطن والقدم، وإصابة ثالث بقنبلة غاز بشكل مباشر فى الحوض، فى غزة.

وأوضحت الوزارة -فى بيان صحفى - أن الطواقم الطبية نقلت المصابين من مناطق الاشتباكات مع الاحتلال الواقعة على مقربة من المناطق الحدودية إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم. فيما، عززت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم من تواجدها فى بلدتى السموع ويطا والشارع الالتفافى جنوب الخليل

ومن اخبار فلسطين اليوم .. وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم ، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، ومفتى القدس والديار الفلسطينية الدكتور محمد حسين. ومن المقرر أن يشاركا فى المؤتمر الـ 25 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان "تجديد الخطاب الدينى"، والمقرر عقده فى الأقصر بحضور نخبة من علماء العالم الإسلامى.

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