الإسماعيلي لـ في الجول: ليس الفوز هو من أسعدنا في الدوري

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي أن أكثر ما أسعده في فريقه في المباراتين الأخيرتين أمام حرس الحدود والاتحاد السكندري لم يكن الفوز ولكن الروح التي ظهرت في الفريق.

الإسماعيلي فاز على الاتحاد السكندري 5-0 وقبلها اكتسح حرس الحدود 4-0.

وتحدث رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا: " الروح التي ظهر بها الفريق سبب سعادتنا الكبرى".

وأضاف "تلك الروح لو ظهرت وحدث ولم نفز لابد أن نعلم إنها مسألة توفيق وان الفوز سوف يأتي وهذا ما يجعلنا نحافظ على تلك الروح أكثر من تتابع الانتصارات" .

وأشار أبو السعود إلى أن انتصارات الدراويش الأخيرة سوف تساهم في إجراء تحول للكره المصرية وتلقى عليها الأضواء أكثر بعد ما أصحبت أقوى.