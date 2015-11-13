فيديو | «الحكومة الإسرائيلية»: «داعش» هي من وراء إسقاط الطائرة الروسية في مصر

قال “مارك ريجيف”، الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إن بلاده سلمت بالفعل بريطانيا وأمريكا معلومات تمتلكها حول تحطم الطائرة الروسية في سيناء، مضيفًا أن التقديرات الإسرائيلية تدل على فرضية تفجير الطائرة عبر قنبلة زُرعت على متنها من قبل تنظيم داعش، معتبرًا أن سيناء باتت منطقة خطيرة وأن التشدد الديني السني والشيعي على حد سواء بحاجة لهزيمته ميدانيا.

وأكد في تصريحات لـ”سي إن إن”، صحة التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل سلمت بريطانيا وأمريكا معلومات حساسة حول مصير الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء قال ريجيف: “لا يمكنني الخوض في التفاصيل لأنها أمور استخباراتية، يمكنني أن أقول إن كل المعلومات التي لدينا قد نقلناها إلى الحكومات المعنية، بما فيها الحكومة الأمريكية”

وعن فرضية وجود قنبلة زرعها تنظيم داعش أو جهات تابعة له وانفجرت على متن الطائرة قال ريجيف: “أجل، هذا هو تقييمنا” مضيفا: “هذا تقدير استخباراتي قائم على المعلومات الموجودة بحوزتنا.”

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