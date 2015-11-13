أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو | «الحكومة الإسرائيلية»: «داعش» هي من وراء إسقاط الطائرة الروسية في مصر

Google+ Print
فيديو | «الحكومة الإسرائيلية»: «داعش» هي من وراء إسقاط الطائرة الروسية في مصر فيديو | «الحكومة الإسرائيلية»: «داعش» هي من وراء إسقاط الطائرة الروسية في مصر

الطائرة الروسية المنكوبة

قال “مارك ريجيف”، الناطق باسم  الإسرائيلية  إن بلاده سلمت بالفعل بريطانيا وأمريكا معلومات تمتلكها حول تحطم الطائرة الروسية في سيناء، مضيفًا أن التقديرات الإسرائيلية تدل على فرضية تفجير الطائرة عبر قنبلة زُرعت على متنها من قبل تنظيم داعش، معتبرًا أن سيناء باتت منطقة خطيرة وأن التشدد الديني السني والشيعي على حد سواء بحاجة لهزيمته ميدانيا.

وأكد في تصريحات لـ”سي إن إن”، صحة التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل سلمت بريطانيا وأمريكا معلومات حساسة حول مصير الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء قال ريجيف: “لا يمكنني الخوض في التفاصيل لأنها أمور استخباراتية، يمكنني أن أقول إن كل المعلومات التي لدينا قد نقلناها إلى الحكومات المعنية، بما فيها الحكومة الأمريكية”

وعن فرضية وجود قنبلة زرعها تنظيم داعش أو جهات تابعة له وانفجرت على متن الطائرة قال ريجيف: “أجل، هذا هو تقييمنا” مضيفا: “هذا تقدير استخباراتي قائم على المعلومات الموجودة بحوزتنا.”

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية