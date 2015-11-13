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استرجل.. الموز والرمان كوكتيل الصحة الجنسية للرجل

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استرجل.. الموز والرمان كوكتيل الصحة الجنسية للرجل استرجل.. الموز والرمان كوكتيل الصحة الجنسية للرجل
كثيرا من الإعلانات المروجة عبر التليفزيون تقدم الوهم للرجال عن طريق بيع منتج غير معروف مصدره، قائلين إنه يقوى العضو الذكرى ويعزز الصحة الجنسية، ويطيل الوقت ومصنوع من أعشاب طبيعية، وهذا أمر خاطئ وخطير للغاية.

وهناك الكثير من الرجال حول العالم يبحثون على طرق تعزيز الصحة الجنسية بداية من الانتصاب والخصوبة إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية، لذلك قدم الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أبرز الأطعمة التى تعزز الصحة الجنسية للرجل، وتشمل:

1- "الرمان" سلاح قوى يحارب العجز الجنسى
>المواد المضادة للتأكسد الموجودة فى الرمان تجعله سلاحا قويا لخفض مخاطر الإصابة بالعجز الجنسى، أو تصلب الشرايين، كما أنه يعزز صحة الحيوانات المنوية ويزيد من عددها.

2- "الموز" أبرز الأطعمة التى تعزز الصحة الجنسية
>كثيرا من المواقع العالمية تشبه الموز بالعضو الذكرى من حيث الشكل، لكن كشفت العديد من الدراسات أنه حقا يساعد فى تعزيز المزاج، لأنه يحتوى على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات B وبعض الإنزيمات مثل "البروملين" التى تعزز النشاط الجنسى لدى الرجال.

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