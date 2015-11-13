صور: غرف طعام مترفة في منازل 4 مشاهير

يحرص بعض مشاهير العالم على طبع دواخل مساحاته بالفخامة، خصوصاً عند تأثيث ركن الطعام، حيث يولم على شرف معارفه بصورة دائمة...

"سيدتي. نت" يختار للقارئات مجموعة من الصور لغرف طعام مترفة في تصاميمها تخصّ أربع مشاهير، في ما يأتي:

1. الممثّلة كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones

في قصر الممثّلة كاثرين زيتا جونز المتحدرة من مقاطعة "ويلز"، الواقع في مدينة "بيدفورد" الأمريكية، يحلّ الخشب على تفاصيل ومكوّنات غرفة الطعام. إذ تكسو الخامة المذكورة الجدران والأرضية، كما تحضر في الطاولة المستطيلة وقوائم الكراسي المنجدة بالأقمشة المنقوشة باللون الأحمر القاني. هناك، يتدلّى زوجان من الثريات من السقف.



2. الممثّل أنطونيو بانديراس Antonio Banderas

في منزل الممثّل الأسباني أنطونيو بانديراس الوسيم، والواقع في ولاية "كاليفورنيا"، تسود أجواء القصور حجرة الطعام التي تتسم بالفخامة. تحضن الأخيرة طاولة مستطيلة قديمة العهد ومعدة من الخشب البني وعشرة كراس منجّدة بالمخمل البني.

للمسة مترفة، يرفع سطح الطاولة أواني الضيافة الكريستال، ومجموعة من الزهور. ويبدو "كونسول" مصنوع من الخشب البني المزخرف، مع سطح محمّل بالأواني الفضة وبزوج من الشمعدانات.

3. والدة "الأخوات كارديشيان" كريس جينر Kris Jenner

في منزل والدة "الأخوات كارديشيان" كريس جينر، الواقع في "لوس أنجلس"، تتسلّل الفخامة إلى غرفة الطعام، حيث تخترق الفضاء من خلال طاولة مستطيلة محوطة بكراس مزودة بقوائم خشبية ومنجدة بالمخمل البني. وتتدلّى من السقف ثريات ثلاث محمّلة بحبات الكريستال تزيد المكان ترفاً، فيما تصميم الستائر ينطق حروف الأناقة!

4. النجمة بيونسيه Beyonce

ترسم غرفة الطعام في قصر النجمة العالمية بيونسيه Beyonce المتمركز في "بيفرلي هيلز" مشهداً فخماً. هي تشرف على معالم بارزة من المدينة، التي تبدو واضحة للمدعوّين، وهم يتناولون العشاء على طاولتها المستطيلة ذات "الأكسسوارات" المذهبة التي تُشكّل إضافة جماليّة!

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