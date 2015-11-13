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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق وتزداد كميات السحب المنخفضة أحيانا على المناطق الساحلية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة فوق البحر قد تكون مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب .

الرياح .. شمالية غربية / 30 - 45 كم/ساعة بوجة عام تصل أحيانا 60 كم/ساعة خاصة فوق البحر .

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى أربعة وخمسة أقدام ومن ستة أقدام إلى 8 و 10 قدم بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و49 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 53 دقيقة مساء  . 


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      24              80       40 .
> دبي                        28     23               85       45 .
> الشارقة                   27     21                85       40.
> عجمان                    27    20                90       40.
> أم القيوين                26     20                90       45 .
> رأس الخيمة              25    21                85       60 .
> الفجيرة                   32    24                 65       45.
> العين                     28     22                90       40 .
> ليوا                       30     20               85        30 .
> الرويس                  27     19               80        35 .
> السلع                    26     20                85       35.
> دلما                      25     18                85       35 .
> طنب الصغرى          26      20                85      40 .
> طنب الكبرى            26      20               85       40 .
> أبوموسى               25      19                85      35.
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