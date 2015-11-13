عامل يقتل زوجته نتيجة خلافات أسرية بسبب عدم قدرته على الإنفاق بالمرج

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس "ع.أ"، عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته ضرباَ نتيجة خلافات أسرية نشبت بينهما، بمنطقة المرج، كما أمرت النيابة بدفن وتشريح جثة المجنى عليها، وطلب تقرير الطب الشرعى حول الوفاة.

وكشفت التحقيقات أن هناك خلافات زوجية مستمرة بين الزوجين، بسبب الحالة الاقتصادية، حيث تقوم الزوجة بصفة مستمرة باختلاق الأزمات مع الزوج، لعدم قدرته على الإنفاق، فقام الزوج بضرب زوجته على رأسها بقبضة يده، ما أدى إلى حدوث نزيف داخلى بالرأس، فقام على الفور بنقل زوجته إلى أحد المستشفيات بالمطرية .

وأضافت التحقيقات، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لإنقاذ الموقف، وبالفعل نجح الأطباء فى وقف النزيف، وأمر الأطباء بحجز المجنى عليها بالمستشفى، وبعد مرور 20 يومًا على حجزها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بواقعة ضرب زوجها لها والاعتداء عليها .