القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث قسم أول الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و3 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "سكين".

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم أحمد الشناوى، رئيس مباحث قسم أول، ومعاونه النقيب عادل فياض، معاون المباحث، بالقبض على (م.أ.م) مواليد 1990، عاطل، مقيم منشية الشهداء دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و3 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "سكين".

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4874 لسنة 2015 جنح قسم أول الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.