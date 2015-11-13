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بالصور.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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بالصور.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بالصور.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل جنوب الضفة الغربية وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.
>اليوم السابع -11 -2015

وذكرت المصادر أن الشاب أصيب بعيار ناري في القلب أدت إلى مقتله على الفور خلال مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي.

وكان شاب في العشرينات من عمره توفى صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس في مدينة الخليل.
>اليوم السابع -11 -2015

إلى ذلك أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة 26 فلسطينيا بجروح وعشرات آخرين بالرصاص المطاطي والاختناق اليوم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في المقابل أعلنت مصادر إسرائيلية عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث بجروح جراء إطلاق نار استهدف سيارتين إسرائيليتين في الخليل.
>اليوم السابع -11 -2015

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة وصفت حالة الجريح بالخطيرة، فيما شرع الجيش الإسرائيلي بأعمال تمشيط واسعة بحثا عن مطلقي النار.

وتشهد الاراضي الفلسطينية موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع الشهر الجاري أدت إلى مقتل 85 فلسطينيا و14 إسرائيليا جراء عمليات طعن ودهس نفذها شبان فلسطينيون.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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