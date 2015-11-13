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بالصور.. كيري: واشنطن خصصت 250 مليون دولار مساعدات أمنية لتونس

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بالصور.. كيري: واشنطن خصصت 250 مليون دولار مساعدات أمنية لتونس بالصور.. كيري: واشنطن خصصت 250 مليون دولار مساعدات أمنية لتونس

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الجمعة إن الإدارة الأمريكية خصصت 250 مليون دولار كمساعدات أمنية وعسكرية لتونس.

وصرح كيري الذي يؤدي زيارة قصيرة إلى تونس قبل مغادرته إلى فيينا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الطيب البكوش، إن الإدارة الأمريكية خصصت 250 مليون دولار كمساعدات أمنية وهي تدرس مساعدات إضافية لتونس، مشيرا إلى قدوم مسؤولين أمريكيين خلال أسبوعين لمناقشة التعاون في مجال الاستخبارات.

ويتصدر التعاون الأمني مباحثات كيري مع المسؤولين التونسيين إذ أعلن البكوش عن مباحثات بشأن تعزيز قدرات تونس لمراقبة حدودها في ظل تمدد نفوذ الجماعات المتشددة داخل الأراضي الليبية المجاورة.

ويشارك كيري في الدورة الثانية لمجلس الحوار الاستراتيجي الأمريكي التونسي الذي أطلق في أبريل 2014 ويشمل مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

وأكد كيري في تصريحاته التزام الولايات المتحدة بالاستمرار في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس ودعم اقتصادها عبر حزمة ثالثة من ضمانات قروض لتعزيز الاصلاحات التي بدأتها الحالية.

وقال كيري "التونسيون يجب أن يكونوا فخورين بالتزام البلد إزاء الديمقراطية. كل العالم منصبة على تونس وأمريكا تريد النجاح لتونس".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "رغم الارهاب تونس لجأت إلى التوافق والتسوية السلمية من خلال ادماج الجميع في جبهة صلبة ضد الارهاب".

وأوضح كيري أن واشنطن قدمت مساعدات وصل اجمالي قيمتها إلى 700 مليون دولار منذ 2011 لمساعدتها في بناء الديمقراطية وتنظيم انتخابات ودعم المجتمع المدني ودفع المجهود الأمني.

وقال كيري "ندعم الحكومة التونسية في خططها الاصلاحية وجاهزون لنقوم بالمزيد لمساعدتها على تحقيق الأهداف وحماية الديمقراطية الناشئة".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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