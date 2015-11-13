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مدير أمن الغربية يصل مستشفى المحلة للاطمئنان على المصابين برصاص الضابط

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مدير أمن الغربية يصل مستشفى المحلة للاطمئنان على المصابين برصاص الضابط مدير أمن الغربية يصل مستشفى المحلة للاطمئنان على المصابين برصاص الضابط
وصل، منذ قليل، اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه اللواء مشير فايز حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء محمود أبو طالب مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة إلى مستشفى المحلة العام، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين برصاص النقيب محمود النجار معاون مباحث قسم ثان المحلة.

وكان عدد من الأهالى تجمهروا حول النقيب النجار أثناء فحصه أحد الأشخاص بمنطقة العلو، فأطلق رصاصا فى الهواء أصاب عائشة محمد جابر حمدان 48 سنة بطلق فى الجانب الأيسر، وكمال محمد محمد بدوى 36 سنة بطلق فى القدم.


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