قرطام: أسعي لتشكيل نقابة “الحرفيين” لتضم جميع الفئات العاملة

قال العميد هشام قرطام، أمين العضوية بحزب المحافظين، ومرشح الحزب بدائرة البساتين، إن من أولي أولياتي في المرحلة المقبلة هو إنشاء نقابة للحرفين تضم كافة أصحاب الحرف والمهنيين، وتضمن لهم حياة كريمة وتأمين صحي شامل، ومعاشات لهم.

وأضاف قرطام، في تصريحات صحفية له اليوم، إن دائرة البساتين ذات طبيعة خاصة لكونها تضم عدد كبير من أصحاب الحرف والمهنيين من عمال الرخام والنجارة والمقاولات، موضحا أن جميعهم عمال يومية ولو حدث لأحدهم مكروه لن يجد من يتكفل بلاعجه، فالنقابة ستكون الدرع الحامي له.

وأشار قرطام، إلي أنه يسعي إلي رفع مستوي معيشة العمال داخل الدائرة، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة لغير القادرين، وتقليل الفجوة بين المستشفيات الحكومية والخاصة.