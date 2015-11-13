مطار الغردقة يستقبل 49 رحلة طيران أوروبية

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 49 رحلة طيران أوروبية مختلفة منتظم وشارتر، تقل على متنها 7 آلاف سائح من جنسيات مختلفة.

وأن الجنسيات القادمة بينها 1400 سائح إنجليزي، في 8 رحلات طيران، بالإضافة لـ11 رحلة طيران قادمة من ألمانيا بجانب عدد من الرحلات قادمة من أوكرانيا وتركيا وأستراليا والدنمارك.

> وعقد اللواء صادق الشورى مدير مطار الغردقة الدولي، اجتماعًا بجميع مسؤولي المطار وممثلي شركات الطيران المختلفة وتوكيلاتها، وكذلك الجهات الأمنية المختصة لزيادة التأكيد على التجهيزات الأمنية، و التأكيد على تطبيق التشريعات الدولية للمطارات.