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مطار الغردقة يستقبل 49 رحلة طيران أوروبية

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مطار الغردقة يستقبل 49 رحلة طيران أوروبية مطار الغردقة يستقبل 49 رحلة طيران أوروبية

السياح في مطار الغردقة الدولي

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 49 رحلة طيران أوروبية مختلفة منتظم وشارتر، تقل على متنها 7 آلاف سائح من جنسيات مختلفة.

وأن الجنسيات القادمة بينها 1400 سائح إنجليزي، في 8 رحلات طيران، بالإضافة لـ11 رحلة طيران قادمة من ألمانيا بجانب عدد من الرحلات قادمة من أوكرانيا وتركيا وأستراليا والدنمارك.
> وعقد اللواء صادق الشورى مدير مطار الغردقة الدولي، اجتماعًا بجميع مسؤولي المطار وممثلي شركات الطيران المختلفة وتوكيلاتها، وكذلك الجهات الأمنية المختصة لزيادة التأكيد على التجهيزات الأمنية، و التأكيد على تطبيق التشريعات الدولية للمطارات.

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