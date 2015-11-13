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وزير الطيران: لم نتلق اخطارا رسميا بإلغاء رحلات مصر للطيران لموسكو

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وزير الطيران: لم نتلق اخطارا رسميا بإلغاء رحلات مصر للطيران لموسكو وزير الطيران: لم نتلق اخطارا رسميا بإلغاء رحلات مصر للطيران لموسكو
صرح الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، أن السلطات الروسية لم تبلغ الجانب المصري رسمياً حتى الان بالغاء رحلة للطيران باكر السبت الى موسكو .

وأوضح كمال أن السلطات الروسية طلبت من الجانب المصري ترجمة روسية لأدلة العمل لدراستها وهو ما قامت مصر للطيران بتسليمه أمس الخميس بالتعاون مع السفارة المصرية بموسكو .

وأشار كمال أن هناك اتصالات رفيعة المستوى تتم الآن لاستجلاء الموقف ومعرفة موقف تشغيل الرحلات بطريقة رسمية.


>- نوفستى :وزارة الطيران الروسية تحظر رحلات مصر للطيران لروسيا بداية من الغد
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مصر 365

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